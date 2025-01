Lynch “Italia partner fondamentale dei Fancy Food Shows”

LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'Italia, per molti decenni, è stata un partner incredibile per i Fancy Food Shows. Riconoscerla ufficialmente come paese partner è semplicemente fantastico, ha un impatto su come i buyer statunitensi vedono le nostre fiere, perché l'Italia è nota per le sue innovazioni e tesori culinari". Lo afferma Bill Lynch, presidente della Specialty Food Association, a margine del Winter Fancy Food Show di Las Vegas. sat/gsl