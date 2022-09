Luzi “La cooperazione tra gendarmerie europee è strategica”

"La cooperazione internazionale è sempre stata importante ed ora è diventata strategica, in uno scenario difficilissimo. I cittadini sono preoccupati ed impauriti per motivi sociali ed economici. Le gendarmerie europee che hanno questa vocazione territoriale ed al sociale devono cooperare per mettersi insieme e dare loro un servizio di qualità". Lo dice il Generale Teo Luzi, Comandante dell'Arma dei Carabinieri. tvi/gsl