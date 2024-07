PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi, durante l’incontro costitutivo, sono stato eletto Vicepresidente della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo. Vorrei ringraziare il gruppo dei Socialisti e Democratici per aver proposto la mia candidatura. Al lavoro!”. Così su X Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito democratico, che aggiunge: “Sono onorato di essere stato eletto Vicepresidente della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo. Lavorerò con dedizione, in particolare per le aree più svantaggiate, per la Sicilia e la Sardegna. Grazie al PD, a @TheProgressives, ai colleghi”.

