Lupelli (Msc) “Palermo è uno dei più importanti porti del Sud Italia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Msc continua a investire in un porto che per noi è uno dei più importanti in assoluto del Sud Italia. Il fatto stesso che posizioniamo una nave 12 mesi l'anno su Palermo e non su altri porti è un grande messaggio da parte nostra". Così Giuseppe Lupelli, sales manager Sud Italia Msc, a margine della presentazione della nuova ammiraglia della compagnia, la World Europa. "A Palermo negli ultimi anni abbiamo posizionato a Palermo navi più grandi - ha sottolineato Lupelli -. Naturalmente le istituzioni ci hanno aiutato, basta guardare il nuovo terminal. Siamo assolutamente soddisfatti del dialogo con le istituzioni", ha concluso. (xd6/col3/gtr)