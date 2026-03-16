Lunedì storico per il tennis italiano, quattro azzurri tra i top 20 nel ranking Atp

ROMA (ITALPRESS) – E’ un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta, infatti, l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking ATP. Seguono Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli, che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic. Il record è reso possibile dall’ascesa alla 18esima piazza di Luciano Darderi, 14esimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking ATP, da quando è stata introdotta la classifica ATP, nel 1973. Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Sinner di ridurre il gap da Carlos Alcaraz, sempre leader della classifica mondiale, da 3.150 a 2.200 punti. L’azzurro non può superare Alcaraz nemmeno dopo Miami, che assegna 1.000 punti, e dunque il campione spagnolo è sicuro di eguagliare le 66 settimane complessive da numero 1 di Sinner: accadrà il prossimo 6 aprile.

Tuttavia il fuoriclasse di San Candido non ha punti da difendere fino agli Internazionali d’Italia, mentre Alcaraz, che ha confermato la semifinale raggiunta a Indian Wells nel 2025 ma ha subito contro Daniil Medvedev, rientrato nei top 10, la prima sconfitta della stagione, nello stesso periodo vedrà uscire i 1.000 punti della vittoria a Montecarlo, 330 a Barcellona e solo 10 a Miami.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.550 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 11.350 (–)

3. Novak Djokovic (Srb) 5.370 (–)

4. Alexander Zverev (Ger) 4.905 (–)

5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.365 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.235 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 4.170 (–)

8. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.000 (+1)

9. Ben Shelton (Usa) 3.860 (-1)

10. Daniil Medvedev (Rus) 3.610 (+1)

14. Flavio Cobolli 2.520 (+1)

18. Luciano Darderi 2.084 (+3)

62. Lorenzo Sonego 850 (-1)

68. Matteo Berrettini 800 (-2)

77. Mattia Bellucci 720 (+17)

101. Matteo Arnaldi 625 (-16)

112. Francesco Maestrelli 577 (+3)

128. Andrea Pellegrino 510 (-3)

139. Luca Nardi 444 (-4)

143. Francesco Passaro 431 (-3)

– foto IPA Agency –

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