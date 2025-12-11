Lunedì 15 dicembre al Teatro Toniolo ci sarà una maratona musicale con sei pianisti di prestigio

VENEZIA (ITALPRESS) – La Stagione di Concerti del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Associazione Amici della Musica di Mestre, propone una maratona musicale con sei pianisti di prestigio che si alterneranno sul palco del Teatro lunedì 15 dicembre alle ore 19.30, per offrire al pubblico l’esecuzione integrale del monumentale ciclo dei “Preludi e Fughe opera 87”, composto tra il 1950 e il 1951 da Dmitrij Šostakóvic.

Il concerto “6×4=24”, vale a dire sei interpreti per quattro “Preludi e Fughe” ciascuno, diventa così un progetto che trasforma la matematica del titolo in un gesto di collaborazione artistica e di profonda dedizione interpretativa.

“L’originalità dell’evento, promosso dalla nostra associazione con il sostegno della regione Veneto – spiega il presidente dell’associazione “Amici della musica di Mestre”, Mauro Pizzigati – risiede nella scelta di affidare l’opera 87 a sei voci pianistiche, quelle di Maria Grazia Bellocchio, Muriel Chemin, Maria Perrotta, Pietro Rigacci, Roberto Russo e Massimo Somenzi, ciascuna portatrice di una propria sensibilità interpretativa. L’avvicendarsi dei pianisti sul palco non frammenta l’ascolto, ma crea piuttosto un mosaico ricco di sfumature, nel quale ogni artista contribuisce a una lettura ampia e condivisa dell’opera”.

A cinquant’anni dalla scomparsa del compositore, questa serata vuole essere non solo un omaggio, ma anche un invito alla riscoperta di un’opera che rappresenta uno dei più avvincenti cicli pianistici del novecento.

La genesi dei “Preludi e Fughe” è legata a un episodio quasi leggendario: nel 1950 Šostakóvic si trovava a Lipsia come membro della giuria del concorso Bach, dove rimase profondamente colpito dall’esecuzione del “Clavicembalo ben temperato” da parte della giovane pianista Tatiana Nikolaeva.

Tornato a Mosca, iniziò a comporre il ciclo dopo appena tre giorni: un impulso creativo irresistibile che lo portò, nel giro di pochi mesi, a completare una delle opere più vaste della letteratura per pianoforte. Biglietti in vendita online su Vivaticket e in biglietteria del Teatro. La serata sarà preceduta, alle 17.30 nel foyer del teatro, da una guida all’ascolto con prolusione di Massimo Somenzi, volta a introdurre il pubblico ai contenuti storici e musicali dell’opera in concerto.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).