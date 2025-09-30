Luka Šulić inaugura la nuova stagione del Teatro Toniolo di Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Teatro Toniolo di Venezia inaugura la nuova Stagione 2025.26, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, sabato 18 ottobre alle ore 19.30 con una Serata di Gala in cui sarà protagonista il violoncellista Luka Šulić, in un intenso concerto che presenterà l’ultimo lavoro da solista.

“Il Toniolo è pronto ad riaprire le porte alla città con le nuove stagioni e lo fa con uno spettacolo dedicato a tutti i cittadini e visitatori che vogliono festeggiare con noi. Il Toniolo è diventato la casa della cultura per eccellenza a Mestre, è un luogo ambito da produttori, artisti e compagnie che si sentono sempre accolti dal nostro pubblico ogni volta che salgono sul palcoscenico. L’impegno di questa amministrazione è sempre stato assiduo e capillare per raggiungere e coinvolgere le persone e per rilanciare i luoghi della cultura in città dai teatri, al Candiani, all’Emeroteca, alla Biblioteca. Sono spazi che sono stati ripensati per stimolare la cittadinanza di tutte le età a coltivare interessi e passioni” è il commento di Giorgia Pea, consigliere delegata “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”.

Il protagonista dell’apertura del Toniolo è il violoncellista Luka Šulić: nel 2022, ha ridotto l’intensa attività concertistica dei 2Cellos per dedicarsi alla creatività e alla famiglia, dando il benvenuto al suo quarto figlio.

Da questa pausa nasce Life, album che segna il suo debutto come compositore e arrangiatore, un ritorno alle sue radici musicali che si esprime in un sound evocativo, arricchito da armonie lussureggianti, archi avvolgenti e una linea di violoncello di straordinaria bellezza.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).