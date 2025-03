Luglini (Leonardo) “Non c’è sviluppo sostenibile senza sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Non c'è sviluppo sostenibile senza sicurezza. Il concetto di sicurezza globale va declinato in una serie molto ampia di ambiti che vanno da quello energetico, uno dei più impellenti, ma anche di sicurezza alimentare, dei cittadini". Così Raffaella Luglini, Chief Sustainability Officer di Leonardo, in occasione della presentazione del Quaderno di Med-Or "Cambiamenti climatici e sicurezza: una sfida globale". xb1/ads/mca1