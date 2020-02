L’Ue rivede al ribasso la crescita italiana

La Commissione Europea rivede al ribasso la crescita dell'Italia per il 2020. Secondo le previsioni economiche d'inverno, il Pil italiano salirà dello 0,3%, un decimo di punto in meno rispetto allo 0,4& delle previsioni d'autunno. L'Italia è fanalino di coda nell'Ue per crescita. col/sat/red