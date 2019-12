L’UDINESE TORNA A VINCERE, BATTUTO IL CAGLIARI 2-1

UDINE (ITALPRESS) – L’Udinese batte il Cagliari per 2-1 nell’anticipo del sabato della 17esima giornata del campionato di Serie A. Alla Dacia Arena sono i friulani a conquistare i tre punti grazie alle reti di De Paul e di Fofana. È l’argentino a sbloccare la gara al 39′ al termine di un uno-due rapido con Fofana con il quale De Paul si presenta in area e piazza il pallone all’incrocio dei pali. Il Cagliari pareggia l’incontro all’84’ grazie a una deviazione col ginocchio di Joao Pedro ma un minuto più tardi Fofana riporta l’Udinese avanti per il 2-1 finale. Niente da fare per i rossoblù di Maran che cadono a Udine su un campo pesante e scivoloso, complice la forte pioggia abbattutasi nella mattinata, che ha complicato il gioco tecnico dei sardi, fra l’altro in 10 nel finale di gara per l’espulsione di Pisacane (doppia ammonizione). Un ko pesante, il secondo dopo la beffa contro la Lazio, che allontana ancor di più la zona Champions dopo la vittoria della Roma a Firenze. L’Udinese, invece, interrompe il filotto negativo tornando a vincere in campionato dove l’ultimo successo risaliva al 3 novembre (Genoa-Udinese 1-3). Le due squadre torneranno nuovamente in campo, dopo la sosta natalizia, lunedì 6 gennaio con il Cagliari che visiterà la Juventus (ore 15) mentre l’Udinese affronterà il Lecce al Via del Mare (ore 18).

