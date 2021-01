PALERMO (ITALPRESS) – La fortuna ha baciato la Sicilia. E’ andato a Prizzi il secondo premio da 2 milioni della Lotteria Italia, con il biglietto G 162904. E nel comune del Palermitano è adesso caccia al vincitore.

La vincita si somma ai tre premi di seconda categoria da 50 mila euro e ai due da 25 mila euro ciascuno, per un bilancio complessivo di 2.200.000 euro.

Ecco i biglietti vincenti da 50 mila euro: L 361795 Cammarata, in provincia di Agrigento; F 496538 Messina; e G 239632 Catania. Ed i biglietti vincenti da 25 mila euro: G 250912 Patti, in provincia di Messina; M 287774 Caltanissetta.

(ITALPRESS).