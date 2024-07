BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Uefa in campo per proteggere i protagonisti di Euro2024 dagli abusi online. Va avanti il programma lanciato già due anni fa in occasione degli Europei femminili che vede i vertici di Nyon monitorare, segnalare e sanare i casi che si verificano durante tutte le fasi finali dei tornei, anche a livello giovanile. A Euro2024, in particolare, sono stati messi sotto osservazione 622 fra piattaforme e account sui social media relativi a tutti i soggetti coinvolti nel torneo, ovvero giocatori, allenatori e account delle nazionali. “Crediamo che sia fondamentale proteggere e supportare giocatori, allenatori e arbitri contrastando gli abusi online a cui sono esposti – sottolinea Michele Uva, direttore Social & Environmental Sustainability per la Uefa – Dovrebbero essere in grado di concentrarsi solo sulla loro prestazione in campo e non essere appesantiti da abusi inaccettabili diretti a loro online”. Già nella fase a gironi sono stati segnalati 4.656 post provenienti da 4.070 account individuali: il 71% di essi è stato rimosso dalle stesse piattaforme, in media 75 minuti dopo la segnalazione. A essere prese di mira soprattutto Belgio, Croazia, Ucraina e Olanda e in generale il 74% dei post segnalati era rivolto a singoli giocatori, il 15% agli allenatori, il 7% alle squadre e il 4% agli arbitri. E se il 94% dei post segnalati riguardava abusi generalizzati, nel 4,5% dei casi ci si è trovati di fronte a insulti razzisti e, nell’1,5%, omofobi.

