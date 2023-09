Long Covid, ecco quali sono i rischi per i bambini

MILANO (ITALPRESS) - Quasi 26 milioni di persone infettate: sono i numeri relativi al Covid-19 nella popolazione italiana. In Italia e nel mondo la pandemia ha toccato anche i bambini, sebbene nella stragrande maggioranza dei casi con manifestazioni non gravi. L'avvio del nuovo anno scolastico, con il pieno ritorno alla vita di comunità, riporta il tema Covid alla ribalta, anche perché il contagio ha ripreso a galoppare. Ne ha parlato Susanna Esposito, professore ordinario di pediatria all'Università di Parma, direttore della clinica pediatrica dell'ospedale Pietro Barilla di Parma e presidente della società mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici, intervistata da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl fsc/gsl