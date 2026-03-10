Londra, Fontana incontra lo speaker Hoyle alla Camera dei Comuni

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato a Londra lo speaker Lindsay Hoyle nella sede della House of Commons. Al centro del dibattito la complessa situazione internazionale, il ruolo dei parlamenti e della diplomazia parlamentare. Si è parlato anche delle Olimpiadi invernali e di Verona, che ha ospitato in Arena la cerimonia di chiusura dei Giochi e quella di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. A seguito dell'incontro il presidente Fontana ha firmato il libro d'onore della Camera dei Comuni. sat/gtr (Fonte video: Camera dei Deputati)