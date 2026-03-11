London Book Fair, l’editoria italiana in vetrina nel Regno Unito

LONDRA (ITALPRESS) - Giunta alla sua 55^ edizione, torna anche quest’anno l'appuntamento internazionale dell’editoria nel Regno Unito, la London Book Fair, che ha aperto le porte presso il centro espositivo Olympia di Londra dando inizio a tre giornate interamente dedicate all’editoria internazionale. La manifestazione, che si svolge con cadenza annuale, ha visto nell'ultima edizione la partecipazione di circa 36.500 visitatori. Agenzia-ICE anche quest’anno è presente, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, alla manifestazione offrendo l’opportunità a 12 case editrici italiane di partecipare e presentarsi ad un evento di grande prestigio e notevole visibilità. mgg/gtr