L’omelia per Papa Francesco, cardinale Re “Un Pontefice in mezzo alla gente”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando il cardinale Bergoglio, il 13 marzo del 2013, fu eletto dal Conclave a succedere a Papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella Compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall’esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell’Arcidiocesi di Buenos Aires, prima come Ausiliare, poi come Coadiutore e in seguito, soprattutto, come Arcivescovo. La decisione di prendere il nome Francesco apparve subito come la scelta di un programma e di uno stile su cui egli voleva impostare il suo Pontificato, cercando di ispirarsi allo spirito di San Francesco d’Assisi”.

Sono le parole del cardinale Giovanni Battista Re pronunciate durante l’omelia nel corso dei funerali di Papa Francesco. “Conservò il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale, e diede subito l’impronta della sua forte personalità nel governo della Chiesa” ha aggiunto “instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione alle persone in difficoltà, spendendosi senza misura, in particolare per gli ultimi della terra, gli emarginati. È stato un Papa in mezzo alla gente” ha aggiunto il cardinale Re, “con cuore aperto verso tutti. Inoltre è stato un Papa attento al nuovo che emergeva nella società ed a quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa”.

“Il pontificato di Papa Francesco ha toccato le menti e i cuori. Francesco ha scelto la via della donazione fino alla fine della vita terrena. lo ha fatto con forza e serenità. Si è speso senza misura per gli ultimi della terra, in mezzo alla gente, e attento al nuovo che emergeva dalla società. Il Santo Padre era ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni. Filo conduttore dell’azione di Papa Francesco è stata la convinzione che la chiesa è una casa per tutti, una casa sempre aperta.

