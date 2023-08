MELEGNANO (MILANO) (ITALPRESS) – Riattivata da oggi la linea ferroviaria S12 nella tratta da Melegnano a Milano Bovisa. In tutto saranno 4 coppie le di treni in servizio da e verso Milano con fermate a San Giuliano Milanese, Borgolombardo e San Donato Milanese, prima di immettersi nel passante ferroviario del capoluogo lombardo. “Un impegno concreto, un risultato importante

la riattivazione della linea S12 Melegnano-Milano porterà benefici a tutto il territorio del Sud Est Milanese” ha detto l’assessore lombardo ai Trasporti, Franco Lucente. “Un servizio atteso da tempo, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, uno sforzo notevole di Regione Lombardia per garantire ai pendolari, agli studenti e ai lavoratori spostamenti potenziati e più agevoli – ha aggiunto l’assessore Lucente -. Grazie alle 8 nuove corse vi sarà una migliore gestione del flusso dei passeggeri. Una vera e propria ‘metropolitana leggerà: quando sarà a pieno regime anche con la tratta sino a Cormano/Cusano Milanino ad inizio 2024, permetterà di avere passaggi di treni ogni 15 minuti nelle stazioni del territorio, grazie al cadenzamento degli orari con la tratta S1 Saronno-Lodi”. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Trenord