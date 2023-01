Lombardia, Berlusconi “Fontana ricandidato con pieno merito”

"Il nostro candidato alle prossime elezioni regionali in Lombardia è ancora Attilio Fontana, il governatore che ha guidato la regione in questi anni difficili con risultati molto positivi". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio lanciato sui social. sat/