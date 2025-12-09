ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero è tornato ad essere molto più centrale rispetto agli ultimi 10 anni, il settore agroalimentare è tornato ad essere primario. Immaginare di non avere un settore resiliente all’ interno dell’Ue è una scelta fallimentare”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza di fine anno. “Il governo Meloni punta di nuovo sul settore primario” ha sottolineato Lollobrigida “il nostro ministero, in questo anno, ha raggiunto risultati straordinari rispetto al passato, a partire dal reddito degli agricoltori. Nel 2024 diventiamo la prima economia agricola in Ue per quota sul valore aggiunto, abbiamo guardato e guardiamo con attenzione alla capacità di produrre qualità, grazie anche agli investimenti stanziati per il settore”.

