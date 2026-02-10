Lollobrigida “Rilanciamo il servizio civile in agricoltura”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo voluto rilanciare il servizio civile in agricoltura. Non si tratta di sostituire manodopera, ma di formare una nuova generazione di agricoltori capaci di coniugare reddito, innovazione e sostenibilità. Il ritorno dei giovani in agricoltura aumenta la capacità delle aziende di avere persone che si formano e si mettono a disposizione". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, intervenuto a un evento organizzato da Cia-Agricoltori Italiani insieme al patronato Inac. xc7/sat/gsl