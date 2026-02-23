Lollobrigida “Presentiamo la candidatura di Maurizio Martina come possibile direttore generale della FAO”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi in Commissione Agrifish presenteremo la candidatura di Maurizio Martina come possibile direttore generale della Fao”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa a margine del Consiglio Agrifish a Bruxelles. “Chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto ad altre posizioni autorevoli, ma crediamo che Maurizio Martina abbia ben rappresentato l’Italia. Il governo lo ha sostenuto come vicedirettore della Fao in questi anni, nonostante una storia politica differente dalla nostra. L’Italia merita di essere alla guida di un’agenzia internazionale di livello che ha sede a Roma”, ha aggiunto.

Lollobrigida ha inoltre parlato dei temi all’ordine del giorno in Consiglio, primo tra tutti la Politica agricola comune (Pac). “Se oggi la Pac prevede adeguate risorse per l’Italia lo si deve all’impegno del governo. Le nostre sottolineature hanno riportato a casa 10 miliardi rispetto alla proposta della Commissione e un miliardo in più rispetto al settennato precedente”, ha sottolineato.

Il ministro si è infine espresso sul pacchetto vino e sull’importanza che questo ricopre per l’Italia. “L’Italia è la prima nazione per produzione di vino e la seconda per export, dietro solo alla Francia. L’Europa ha avuto eccessi ideologici nei confronti del vino che hanno tentato di cancellarlo dai finanziamenti. Il vino va bevuto con moderazione ed equilibrio, ma non siamo disposti a rinunciare al valore che rappresenta in termini di storia, identità, cultura, tutela dell’ambiente e, ovviamente, economia“, ha concluso Lollobrigida.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).