Lollobrigida “Pac irrinunciabile, tutelare il lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato e ringrazio il commissario Hansen per la capacità di ascolto che ha avuto in questi mesi, riuscendo insieme a ottenere un aumento delle risorse a disposizione, assicurando una maggiore autonomia e visibilità per la Pac che a nostro avviso è irrinunciabile e alla base stessa della tenuta dell’Europa in questo contesto mondiale particolarmente difficile”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Lussemburgo per due giorni di riunione dei ministri europei in occasione di Agrifish.

“Tuttavia, restano ancora aperte alcune questioni che auspichiamo di risolvere. La prima riguarda la gestione del rischio. Non riesco a comprendere come mai, a fronte di una forte esigenza da tutti condivisa, di un potenziamento degli strumenti di gestione del rischio, la proposta in discussione non contenga il dispositivo che consente di destinare il 3% dei pagamenti diretti per gli agricoltori all’alimentazione di un fondo di mutualizzazione nazionale da attivare in caso di calamità catastrofali come siccità, alluvioni o gelo”, ha aggiunto.

“Si tratta di uno strumento facoltativo presente nel Piano strategico 2023/ 2027 e che sta dando ottimi risultati. Noi ovviamente ne chiediamo la conferma“, ha spiegato il ministro. Per Lollobrigida un punto però “di profonda insoddisfazione riguarda la condizionalità sociale. L’eliminazione delle norme che subordinano la concessione degli aiuti della politica agricola comune alla tutela del lavoro agricolo per noi non è accettabile. Il rispetto delle leggi sul lavoro dev’essere un prerequisito per l’accesso a qualsiasi tipo di sostegno pubblico. Dove ovviamente non si dovesse tener conto che sfruttare un lavoratore in Europa o nel resto del mondo, a nostro avviso è scorretto, sbagliato e da contrastare in ogni modo. Detto ciò, auspico che in queste ore di confronto si riesca ad arrivare ad obiettivi comuni che accelerano la capacità di mettere a disposizione degli agricoltori le risorse previste”, ha concluso Lollobrigida.

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