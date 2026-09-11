Lollobrigida “Necessario difendere la cultura del riso”

ROMA (ITALPRESS) – “Il riso italiano è un prodotto eccezionale, apprezzato in tutto il mondo, anche in quelle Nazioni dove il riso è alla base della loro dieta. Questo ovviamente ci riempie di orgoglio e deve ricordarci che investendo in qualità si possono ottenere ottimi risultati. L’Italia è prima in Europa per produzione di riso, ne produce più della metà, e ha voluto fortemente questo festival non solo per celebrare questo cereale, ma per ravvivare la consapevolezza degli Stati produttori che è necessario difendere la coltura del riso. La presenza di Giorgia Meloni e del direttore generale della Fao Qu Dongyu, sono la dimostrazione dell’attenzione che stiamo dando a questa coltura e ai risicoltori”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a Vercelli per la seconda edizione di Risò, il Festival Internazionale del Riso.

“Come Governo – ha aggiunto – abbiamo agito su tre linee di azione. Abbiamo aiutato la produzione, abbiamo investito oltre 17 miliardi di euro in agricoltura. Abbiamo lavorato per proteggere il nostro riso da quello straniero che arriva sul mercato a basso costo ottenendo più controlli ai punti di ingresso in Europa: non accettiamo che entri riso prodotto con l’uso di sostanze vietate da noi. E poi lavoriamo sulla promozione, dobbiamo far conoscere il nostro riso forti del Made in Italy, che per tutto il resto del mondo non vuol dire solo fatto in Italia, ma bello, buono e da comprare. Risò sarà occasione per far crescere il nostro riso”, ha concluso Lollobrigida.

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