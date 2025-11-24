Italian Sounding, Lollobrigida “Legge che aspettavamo da decenni, a giorni dovrebbe andare in aula”

ROMA (ITALPRESS) – “Made in Italy significa essere un’eccellenza. L’elemento della qualità è quello che porta valore aggiunto. Noi competiamo sulla quantità, ma siamo i primi in termini di percezione della qualità del pianeta”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in occasione dell’evento, organizzato nell’Hangar Lounge ITA Airways all’interno dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, nell’ambito dell’iniziativa di ITA, in collaborazione con ORIGIN ITALIA, Fondazione Qualivita e il MASAF, che promuove il “Viaggio nelle eccellenze” DOP e IGP italiane”.

L’iniziativa, partita lo scorso 3 novembre, è dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. “Riuscire a raccontare attraverso ITA, che è un player fondamentale del trasporto, la qualità dei nostri prodotti, farli assaggiare, permette – ha continuato – di renderli irrinunciabili per l’alimentazione dei nostri concittadini e dei cittadini che vengono dal resto del mondo a visitare l’Italia riportando quello che hanno gustato nella loro percezione della qualità, della bontà del benessere e dei monumenti che sono legati ai nostri prodotti”. Questo, ha concluso il ministro “ha un valore di miliardi potenziali da aggiungere ai 70 miliardi di export che già abbiamo raggiunto come sistema Italia”.

“È una legge fondamentale che aspettavamo da decenni. In Parlamento giacevano testi da almeno tre lustri, con proposte di revisione del sistema sanzionatorio. Le sanzioni non servono tanto a perseguire quanto a rendere difficile poter copiare i nostri prodotti”, ha aggiunto Lollobrigida riguardo all’Italian Sounding.

“Stiamo lavorando con questa legge per mettere in condizione il nostro sistema virtuoso di essere più protetto. Crediamo – ha aggiunto il ministro – che il Parlamento dopo la proposta del governo porterà a termine questo tipo di percorsi e avremo una legge più solida più forte, che evidentemente sarà un elemento di deterrenza e di persecuzione dei reati migliorando la nostra capacità di garantire le regole. A giorni dovrebbe andare in Aula, dipende dai tempi del Parlamento, avevamo preso l’impegno di approvarla prima dell’estate e lo faremo”.

