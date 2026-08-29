Lollobrigida “In Ecuador si apre un nuovo mercato per le pere italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Il via libera delle autorità dell’Ecuador al Piano operativo per le esportazioni segna, di fatto, l’apertura di un nuovo mercato strategico nell’area sudamericana per le pere italiane. Queste ultime rappresentano uno dei pilastri storici del comparto agroalimentare nazionale e questo nuovo sbocco commerciale apre prospettive importanti“. Così in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida commentando la notizia giunta dalla nazione sudamericana. “Dopo anni assai difficili e segnati dagli effetti del cambio del clima e dall’attacco di gravi fitopatie alle colture, la filiera di produzione delle pere intravede nuovi segnali di ripresa grazie al sostegno del Ministero che ha lavorato all’apertura di nuovi sbocchi commerciali. Le nostre eccellenze sono apprezzate nel mondo, lo Stato lavora per facilitarne la produzione e per costruire le condizioni perché sempre più persone nel mondo possano acquistarle. Questo è un altro passo verso il futuro”, spiega il ministro.

Il placet all’accordo sul Piano operativo di lavoro per l’esportazione di pere in Ecuador, si legge nella nota del Masaf, “permetterà a breve di aprire un mercato importante”. L’accordo raggiunto è “il frutto di un iter negoziale tra le Autorità ecuadoriane e il Ministero dell’agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste che è culminato lo scorso settembre con la visita in Italia degli esperti ecuadoriani presso le realtà più rappresentative del settore in Italia”. Questo risultato per il settore “è stato raggiunto grazie all’impegno e alla collaborazione tra il Ministero, le Regioni e il comparto produttivo”, conclude la nota.

– foto IPA Agency –

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