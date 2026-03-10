Lollobrigida “Controlli e verifiche su caro carburanti per evitare speculazioni”

PALERMO (ITALPRESS) - "In queste ore stiamo affrontando una questione internazionale molto rilevante, che non dipende da noi ma della quale subiamo le conseguenze: il governo sta mettendo in campo tutte le ricette utili, anche in coordinamento con le associazioni del settore, per andare incontro ai nostri agricoltori". Lo sottolinea il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine di un incontro con gli agricoltori Coldiretti al teatro Politeama di Palermo. "L'Italia è l'unica nazione europea a mantenere l'incentivo da quasi un miliardo per il gasolio agricolo, per mettere le nostre aziende nella condizione di continuare a produrre e avere costi che riescano a garantirne l'economicità - prosegue Lollobrigida, - Guardia di finanza e ministero dei Trasporti stanno avviando controlli e verifiche per evitare ogni forma di speculazione, chi approfitta di queste situazioni per speculare deve essere colpito senza alcun tipo di riguardo". xd8/trl/mca1