ROMA (ITALPRESS) – “Dentro una bottiglia di vino c’è l’Italia”. È uno dei messaggi lanciati dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel corso della sua visita a Vinòforum, la manifestazione dedicata al mondo del vino e dell’enogastronomia in programma a Roma. Il ministro, durante il tour tra gli spazi espositivi della kermesse, si è soffermato anche allo stand dedicato alla Calabria, incontrando l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. La presenza della Calabria a Vinòforum rappresenta un’occasione di promozione per un comparto che negli ultimi anni ha visto crescere l’attenzione nei confronti delle produzioni regionali, legate alla valorizzazione dei territori e delle loro specificità. Un patrimonio fatto di vitigni, aziende, produzioni agricole e tradizioni che, attraverso manifestazioni di questo tipo, punta a rafforzare la propria presenza sui mercati e a intercettare nuovi consumatori. Nel corso della visita allo stand calabrese, Lollobrigida ha posto l’accento sul valore del vino come elemento della cultura e dell’identità italiana, soffermandosi sulla necessità di tutelare il settore e di contrastare quella che ha definito una crescente tendenza alla “criminalizzazione” del prodotto.

“Il vino è un patrimonio da preservare”, ha sottolineato il ministro, evidenziando come il comparto rappresenti una componente importante della tradizione agricola e produttiva del Paese. Il ministro ha quindi richiamato l’attenzione anche sulle dinamiche legate ai consumi, osservando come, a fronte di una diminuzione del consumo di vino, si sia registrato un aumento del consumo di superalcolici, ritenuti dal ministro “anche più dannosi del vino”. Da qui la necessità, secondo Lollobrigida, di affrontare il tema con un approccio equilibrato, evitando campagne che finiscano per mettere sullo stesso piano realtà e modalità di consumo differenti. Il ministro ha poi evidenziato il valore del vino come espressione dei territori. “Dentro una bottiglia di vino c’è l’Italia”, ha ribadito, sottolineando il rapporto tra produzione vitivinicola, agricoltura, cultura e identità locale. Un concetto particolarmente significativo per una regione come la Calabria, caratterizzata da una lunga tradizione agricola e da produzioni che rappresentano uno degli strumenti attraverso cui promuovere l’immagine del territorio anche al di fuori dei confini regionali.

– foto xu1/Italpress –

(ITALPRESS).