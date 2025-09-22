Lollobrigida “Accordo con il Mercosur penalizzante per l’Europa senza salvaguardie, chiediamo reciprocità”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’approvazione dell’accordo con il Mercosur, in assenza di precise salvaguardie a tutela del nostro sistema produttivo europeo, risulterebbe particolarmente penalizzante. Chiediamo reciprocità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, durante una conferenza stampa al termine del Consiglio Agricoltura e Pesca tenutosi a Bruxelles. “L’Europa non può fare un passo indietro rispetto al suo dovere di pianificare insieme in ottemperanza le politiche che da sessant’anni porta avanti”, ha poi continuato il ministro riferendosi alle risorse dedicate all’agricoltura. In merito all’intervento del commissario europeo Raffaele Fitto, Lollobrigida ha infine commentato: “Grazie al vicepresidente e agli altri commissari una parte delle risorse è stata salvaguardata; c’è un contrasto tra la volontà dei popoli europei e le burocrazie che va risolto. Deve prevalere la logica democratica di rappresentanza e non c’è stato un dissenso così amplio”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).