Locazioni in nero, Gdf Lucca scopre evasione per 145 mila euro

Locazioni in nero, Gdf Lucca scopre evasione per 145 mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno scoperto un'evasione per oltre 145 mila euro. L'operazione si inserisce in un piano d'intervento volto alla tutela del distretto turistico, con particolare riferimento al contrasto del fenomeno delle locazioni brevi in nero.

mgg/gtr