Lo spirito del Natale Incontra Vespa nel cuore di Milano

MILANO (ITALPRESS) – La slitta di Babbo Natale rende omaggio a Vespa e alla sua gioia di vivere, e atterra nel cuore di Milano, a Vespa The Empty Space il concept store Vespa, da poco aperto in Via Broletto 13, a due passi dal Duomo. Trainata da cinque Vespa Primavera nella splendida livrea (Vespa Primavera) RED, la slitta di Babbo Natale ha preso le forme iconiche di Vespa.

L’inconfondibile scudo anteriore, le celebri rifiniture ai bordi, l’originale disegno della pedana con gli elementi in gomma nera, ridisegnano in pieno stile Vespa la slitta che, la notte di Natale, popola i sogni di milioni di bambini in tutto il mondo.

Una autentica slitta natalizia, un pezzo unico al mondo, ricca degli stessi elementi stilistici che hanno reso Vespa uno degli oggetti più amati al mondo, è a disposizione dei visitatori di Vespa The Empty Space per un selfie natalizio assolutamente irripetibile e imperdibile. Le luci ideali, le decorazioni della festa, tutto è pronto per lo scatto perfetto con gli amici, per augurare buon Natale a tutti dalle pagine social.

Vespa The Empty Space, in via Broletto 13 a Milano, è il concept store che ridisegna il confine del marchio Vespa, senza vincoli, senza troppe regole, reinterpretandolo in chiave innovativa e contemporanea. L’architettura e il design si ispirano al linguaggio Vespa: nessuna linea retta, nessuno spigolo, ma pareti curve in acciaio che richiamano la scocca metallica del veicolo di culto italiano. Il Vespa Cafè, che occupa un ruolo centrale dello spazio, è un luogo d’incontro che richiama lo spirito libero e conviviale del brand. Lo store si sviluppa in tre aree: una con una selezione delle Vespa più iconiche; una dedicata alla moda, con collezioni uniche; e infine una sezione lifestyle.

Vespa The Empty Space è un luogo da vedere e da provare, ma soprattutto un luogo dove ritornare, perchè il cambiamento continuo e quello che accadrà all’interno dello store sono la vera esperienza che rende questo spazio mai banale e sempre diverso. Sempre in movimento, come Vespa.

