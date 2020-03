Mercedes-Benz sta rivoluzionando la rete di vendita per rispondere all’esigenza dei clienti che desiderano rimanere in contatto con i propri marchi preferiti, ovunque e in qualsiasi momento, continuando a soddisfare, anche nell’era digitale, le aspettative riposte da sempre nel Marchio. Con l’apertura del primo Showroom Online della Stella, la “Best Customer Experience 4.0” si arricchisce di un nuovo, importante strumento nell’ambito della strategia di vendita globale. Lo Showroom Online è il primo step di un nuovo approccio del brand e rappresenta un ponte digitale che unisce reale e virtuale rendendo il contatto tra cliente e Concessionario più facile, diretto e immediato. Grazie alla sinergia con la rete dei Dealer sul territorio, lo store online garantisce nuove opportunità di business, offrendo una vetrina privilegiata su tutte le vetture disponibili in pronta consegna all’interno della rete di Concessionarie sul territorio. Mercedes-Benz Italia scelta come mercato-pilota è il primo mercato a tenere a battesimo questo nuovo canale di vendita, che si integra con quelli tradizionali. La nuova piattaforma è già online, all’indirizzo https://shop.mercedes-benz.com/it-it/shop/veicoli.

Un canale che, in questi giorni in cui le concessionarie sono impegnate esclusivamente in attività di officina per riparazioni urgenti, con priorità ai veicoli dedicati al trasporto di merci e a tutti quelli necessari nella gestione della crisi, ha visto un incremento delle visite fino al 100% in più rispetto ai primi due mesi del 2020.

