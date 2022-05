Lo Bianco “Bip scommette su Palermo, patrimonio di talenti e risorse”

"Riteniamo che in Sicilia ci sia un patrimonio di talenti e risorse da utilizzare attraverso lo smart working: si sono create le giuste condizioni, quindi la nostra è una scommessa ma a basso rischio". A dirlo il presidente di Bip, Nino Lo Bianco, in un'intervista all'Italpress in occasione dell'apertura della sede della multinazionale a Palermo. xd6/fsc/mrv