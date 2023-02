TRENTO (ITALPRESS) – La Lega Nazionale Dilettanti oltre ad essere un valore economico è soprattutto passione, coinvolgimento, educazione, formazione, responsabilità sociale, benessere individuale e collettivo. Sono questi i concetti che caratterizzeranno il secondo appuntamento del progetto di storytelling, dopo quello andato in scena a Castel San Pietro, promosso dalla LND in collaborazione con la testata giornalistica “La Giovane Italia” in programma mercoledì 22 febbraio alle 18.00 al Teatro Sanbàpolis di Trento. Grazie all’impegno del Comitato Provinciale Autonomo LND, centinaia di calciatrici e calciatori del territorio saranno coinvolti in un viaggio fatto di parole ed emozioni, presi per mano da Federico Buffa, autore e divulgatore di alcune delle storie più potenti e memorabili della contemporaneità, storie che hanno ridefinito lo stile della narrazione sportiva e televisiva in Italia. L’evento è patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Assessorato all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo, in collaborazione con “Opera Universitaria”.

Parteciperanno all’incontro tre giocatori professionisti ed un allenatore le cui storie sono fonte di ispirazione per tutti gli amanti del calcio: Filippo Berra, Raphael Odogwu, Davide Vitturini e mister Bruno Tedino. Tutti e tre i calciatori sono partiti dal basso, laureati, hanno indossato anche le maglie azzurre delle nazionali giovanili. A conferma che il progetto LND/Giovane Italia punta su calciatori che siano da esempio anche fuori dal campo. Berra e Odogwu, quest’ultimo plurilaureato, stanno disputando una stagione fenomenale in B con il Sudtirol dopo essersi fatti le ossa in D e nei settori giovanili dei club dilettantistici. Vitturini con un passato in A e B è ripartito con grande entusiasmo in C con il Trento. Anche l’attuale allenatore della squadra gialloblù Bruno Tedino è stato apprezzato per il suo lavoro con i club di Serie D. Il tecnico trevigiano è passato direttamente dalla quarta serie al ruolo di ct delle nazionali Under 16 e 17, un evento più unico che raro. Insieme a Vitturini e Tedino ci sarà anche l’astro nascente classe 2002 Mattia Sangalli arrivato da poco in Trentino dopo aver vinto tutto nelle giovanili dell’Inter.

– foto ufficio stampa Lnd –

(ITALPRESS).

