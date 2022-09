MILANO (ITALPRESS) – Buona la prima per l’Italia nella fase a gironi dell’Eurobasket 2022. Esordio vincente per gli azzurri ad Assago contro l’Estonia, battuta per 83-62. Pozzecco sceglie Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio e Polonara ed è proprio quest’ultimo a segnare i primi due punti della sfida. La tripla di Fontecchio e il canestro in contropiede di Melli infiammano il Forum, ma l’Estonia non affonda e chiude il primo quarto sotto solamente per 21-18. Gli ospiti toccano addirittura il -1 in avvio di seconda frazione con i due punti di Joesaar ma gli azzurri si scatenano e piazzano un parziale di 14-0 anche grazie all’apporto di capitan Datome e Mannion, subentrati dalla panchina. Kriisa interrompe la striscia dell’Italia (35-22) e prova a riportare sotto i suoi con la tripla del -8, che costringe Pozzecco al time-out, e il successivo canestro del 37-31. Poi Fontecchio (top scorer con 19 punti) sale in cattedra con tre triple consecutive e gli azzurri vanno all’intervallo lungo avanti 52-33.

La forbice del vantaggio per l’Italia si aggira attorno ai venti punti per tutto il terzo parziale, il solo Kriisa prova a tenere l’Estonia a galla (69-52 alla penultima sirena) ma l’ultimo quarto è una passerella verso l’83-62 finale. “Abbiamo iniziato alla grande, è un mese che ci prepariamo per questi momenti e a far bene – racconta Polonara ai microfoni di Sky, dopo la sua doppia doppia (12 punti e 11 rimbalzi) – Il pubblico è fantastico, abbiamo bisogno di loro. Oggi è andata, domani sarà un’altra battaglia e sarà tosta”. “E’ stato bello entrare e sentire il boato, qualcosa che in pochi abbiamo provato – aggiunge Fontecchio – Siamo contenti di aver rotto il ghiaccio subito, eravamo un pò tesi e non era facile”. Sulla strada dell’Italia c’è ora la Grecia (89-85 alla Croazia al debutto) del fenomeno Nba Giannis Antetokounmpo, che ha già illuminato il Forum: domani palla a due alle ore 21.

