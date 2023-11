ROMA (ITALPRESS) – I campioni iridati della spada maschile azzurra brillano d’argento a Berna. Inizia con uno splendido secondo posto la stagione di Coppa del mondo degli specialisti italiani; mentre a Legnano chiude al quinto posto il team femminile nel “43° Trofeo Carroccio”.

Grande prova e secondo gradino del podio per l’Italia della spada maschile del ct Dario Chiadò, guidata in Svizzera dai maestri Enrico Di Ciolo e Paolo Zanobini. Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara ha iniziato la sua giornata con il netto successo nel turno dei 32 contro Macao per 45-12. Gli azzurri hanno poi superato per 45-27 l’Ucraina avanzando tra i “top 8”. Nei quarti, la formazione titolare dell’oro mondiale di Milano 2023 ha avuto la meglio dopo un match molto tirato sull’Egitto per 36-32. Compatti e vincenti, gli spadisti italiani hanno piazzato ancora un successo in semifinale contro l’Ungheria con il punteggio di 45-37, sfida emozionante in cui gli ultimi quattro assalti hanno visto l’Italia allungare sugli avversari magiari.

La corsa di Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini si è fermata solo nel match per l’oro contro la Francia, assalto combattuto fino all’ultima frazione e vinto dai transalpini per 41-37, che ha lasciato agli azzurri comunque una splendida medaglia d’argento, che avvicina sempre di più gli azzurri della spada all’Olimpiade di Parigi.

Quinto posto a Legnano per il quartetto azzurro di spada femminile. Il team composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio ha iniziato la prova a squadre del “43° Trofeo Carroccio” con la vittoria negli ottavi di finale contro il Canada per 35-25 con l’allungo decisivo di Fiamingo nella nona e ultima frazione. Nei quarti la squadra del ct Dario Chiadò (affiancato dai maestri Roberto Cirillo e Daniele Pantoni) ha visto fermare la corsa nel match contro l’Ucraina con il punteggio di 45-36, entrando così nel tabellone dei piazzamenti.

Le azzurre si sono subito riprese battendo la Francia prima e la Cina poi, chiudendo con una quinta piazza che dà comunque punti preziosi per la qualifica olimpica a Parigi2024 e meritandosi il calore e gli applausi del pubblico di Legnano.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]