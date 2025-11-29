“Lista stupri” nel bagno di un liceo di Roma, Valditara: “Fatto grave, da sanzionare duramente”

ROMA (ITALPRESS) – Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è apparsa una “lista stupri” nei bagni dei ragazzi. Accanto c’erano nomi e cognomi di una decina di allieve. “Quanto successo al liceo Giulio Cesare, con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse – dichiara il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara -, è un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere. Verificheremo anche come stanno andando all’interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane. Il rispetto è un valore imprescindibile. Nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione”.

