Liris “Le Istituzioni devono sostenere l’impiantistica sportiva”

ROMA (ITALPRESS) - "La giornata di oggi ci ha dato la possibilità di affrontare il tema dello sport a 360° e in particolare modo quello dell'impiantistica sportiva di alto livello, parametrata ai grandi eventi e a un'economia turistica, e poi c'è la tematica dell'impiantistica sportiva sociale, che ho paragonato a un ammortizzatore sociale che le istituzioni devono sostenere, e che è parte integrante dei servizi molto spesso ridotti dei piccoli comuni, dove la poca presenza di servizi fa delle piccole infrastrutture sportive una presenza dello Stato". Così il senatore Guido Quintino Liris, a margine dell'evento di presentazione del primo numero di SportMag, il nuovo magazine di SportLab Italia. "Nelle disgrazie e anche nelle tragedie naturali molto spesso si riparte dello sport quale mezzo di riacquisizione di un senso di socialità e di ripartenza della comunità - ha aggiunto il Capogruppo della Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato -. Lo sport, una volta entrato in Costituzione, diventa eccezionale come elemento di prescrizione medica, un elemento su cui investire in ambito sanitario per spendere meno in prospettiva e assicurare qualità di risultati. Quindi un tema da affiancare anche a quello dell'alimentazione e dello stile di vita, un messaggio positivo in cui vincono tutti". spf/gm/gtr