Lionti “Servono investimenti mirati contro il precariato”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo allestito una carovana itinerante, Palermo è la quarta tappa. Diciamo no ai lavoratori fantasma e no al precariato: Palermo è la Sicilia sono la patria del precariato, oggi abbiamo solo lavoratori che nascono precari e moriranno precari in quanto non avranno nemmeno una pensione dignitosa". Così la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, a margine di un'iniziativa organizzata dal sindacato, a piazza Verdi, a Palermo. "I numeri della Sicilia - aggiunge - sono sconfortanti, perché complessivamente si parla di 9 mila disoccupati. Ci sono Comuni in cui la soglia di disoccupazione è in progressivo aumento, c'è anche un problema di spopolamento perché i giovani scappano: alle istituzioni chiediamo di intervenire con investimenti mirati e strutturali e non con risorse che cadono a pioggia a ogni finanziaria".