MILANO (ITALPRESS) – Dopo le due cocenti sconfitte subite contro l’Udinese e la Juve, l’Inter di Chivu ritrova la gioia dei tre punti in campionato, superando per 2-1 il Sassuolo a San Siro. Per i padroni dei casa i marcatori della serata sono due difensori, Dimarco e Carlos Augusto; nel finale per il Sassuolo segna il subentrato Cheddira. Nell’undici titolare scelto da Chivu manca ancora capitan Lautaro, sempre dolorante alla schiena e sostituito da Pio Esposito: out anche Sommer, con Josep Martinez che fa il suo esordio stagionale.

In apertura di partita la prima grande occasione per l’Inter è un assolo di Carlos Augusto, abile a dribblare mezza difesa ospite e a concludere verso la porta avversaria, salvo poi trovare la pronta risposta di Muric. Per il vantaggio nerazzurro, però, non bisogna attendere troppi minuti: al 14′ dopo un recupero palla alto di Barella, Sucic riceve palla in area di rigore e serve l’assist per Dimarco, che timbra l’1-0 con facilità. Il Sassuolo prova subito a rispondere affidandosi all’estro del solito Berardi, il cui sinistro al 18′ lambisce il palo alla destra di Martinez. Il risultato del primo tempo non cambia, nonostante le importanti palle gol capitate sui piedi di Thuram ed Esposito.

Nella ripresa l’Inter continua a macinare gioco, mancando però di precisione negli ultimi metri. Al 62′ sale in cattedra anche Josep Martinez, autore di un intervento provvidenziale sul colpo di testa da dentro l’area di Pinamonti. Poco più tardi, nell’altra porta, anche Muric salva i suoi compagni, parando la rovesciata ravvicinata di Esposito. Nonostante i cambi offensivi di Grosso (Fadera, Volpato, Cheddira), i ragazzi di Chivu non arretrano e dopo svariati tentativi trovano il tanto agognato 2-0. Il raddoppio porta la firma di Carlos Augusto, la cui conclusione da limite viene deviata dallo stinco di Muharemovic e diventa imprendibile per Muric. Il finale, però, non è privo di patemi per l’Inter che si addormenta e concede subito il 2-1 a Cheddira: il possibile terzo gol realizzato da Frattesi, invece, viene annullato per posizione di fuorigioco. I nerazzurri gestiscono con sofferenza il recupero e tornano alla vittoria in Serie A: per il Sassuolo, invece, arriva la terza sconfitta su quattro match disputati.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

