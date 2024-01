MILANO (ITALPRESS) – Debutto sul palcoscenico mondiale per il nuovo smartphone della serie Galaxy di Samsung Electronics: Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Il colosso coreano promette di rivoluzionare l’esperienza mobile con Galaxy AI. La novità maggiore del nuovo smartphone presentato durante un evento mondiale a San Jose, in California (Usa) è l’introduzione dell’intelligenza artificiale che ottimizza le esperienze di utilizzo della serie Galaxy S24. “Galaxy S24 introduce l’intelligenza artificiale generativa su uno smartphone, quindi intelligenza artificiale che diventa alla portata di tutti – ha detto Nicolò Bellorini, Vice President divisione mobile Samsung Italia a Italpress -. Significative innovazioni riguardano, per esempio, il processore Snapdragon 8 di terza generazione, sviluppato ad hoc per Galaxy S 24 e quindi a supporto dell’intelligenza artificiale. Abbiamo poi uno schermo luminosissimo e una potenza di calcolo che supporta non solo le applicazioni più esigenti, ma anche, per esempio, il gaming; una fotocamera migliorata, con foto e video di qualità eccellente in qualunque condizione di luce e di contesto”.

L’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo abbatte le barriere linguistiche e rende possibile conversazioni fra persone che non parlano la stessa lingua. ‘Traduzione Livè infatti permette traduzioni vocali e testuali, in tempo reale, delle chiamate, in maniera bidirezionale, e senza la necessità di app di terze parti. Galaxy AI mantiene le conversazioni completamente private. Grazie a ‘Interpretè, le conversazioni vengono tradotte all’istante e visualizzate su uno schermo diviso cosicchè entrambi i partecipanti alla chiamata possano leggere la trascrizione testuale di ciò che l’altro sta dicendo, una funzionalità che è operativa anche senza connessione dati o Wi-Fi. Messaggi e e-mail per esempio possono essere tradotti in tempo reale in 13 lingue diverse. Un’interessante possibilità è quella offerta dall”Assistente Trascrizionè che permette di trascrivere, riassumere e tradurre registrazioni vocali. ‘Assistente Notè di Samsung Notes offre il riepilogo delle attività in programma generato dall’AI.

Galaxy S24 è il primo smartphone, inoltre, a integrare il nuovo, intuitivo, strumento di ricerca basato sui gesti ‘Cerchia e cercà con Google. Dopo la pressione prolungata sul tasto Home, basterà cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo del telefonino per visualizzare i risultati di ricerca utili. Lo si può fare, ad esempio, all’interno di un post sui social media o in un filmato pubblicato online.

Da anni ormai lo smartphone è lo strumento principe per la cattura di foto e filmati, ProVisual Engine di Galaxy S24 è una suite completa di strumenti basati sull’AI che trasformano la capacità di acquisizione di immagini ed ottimizzano la libertà creativa in ogni fase del processo. Lo scatto fotografico risulta così migliorato: il Sistema Quad Tele di Galaxy S24 Ultra, con il nuovo obiettivo dotato di zoom ottico 5x, dispone di un sensore da 50 MP che consente prestazioni di qualità ottica a livelli di zoom con ingrandimenti da 2x, 3x, 5x fino a 10x, grazie al sensore Adaptive Pixel. La funzionalità ‘Nightopraphy’ è stata aggiornata e foto e video sono luminose in qualsiasi condizione. Gli strumenti di editing poi, grazie a Galaxy AI, modificano gli scatti.

Per esempio, con ‘Modifica Generativà si possono riempire parti dello sfondo di un’immagine, una volta che un soggetto è stato scontornato e spostato. Il gaming su Galaxy è più potente grazie ai miglioramenti dell’hardware e del software. Tutti i modelli della serie Galaxy S24 vantano infatti un sistema di controllo termico ottimale, con una camera di vapore fino a 1,9 volte più grande, che migliora la temperatura superficiale del dispositivo e massimizza al contempo la potenza delle prestazioni.

– foto ufficio stampa Samsung –

(ITALPRESS).