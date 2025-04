L’intelligenza artificiale generativa un’opportunità per le Pmi

L’intelligenza artificiale generativa un’opportunità per le Pmi

MILANO (ITALPRESS) - L'intelligenza artificiale è un grande acceleratore di produttività, e con i modelli generativi diventa anche più accessibile per le Piccole e Medie Imprese, che vanno accompagnate e sostenute in questo percorso di innovazione. Ne ha parlato Stefania Asti, Data&AI Software Sales Director di IBM Italia, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl