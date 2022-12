L’innovazione che rende il cibo più sostenibile

Allungare la vita degli alimenti a base di carne e pesce, rispettando le normative in tema di sicurezza in modo naturale e senza conservanti chimici. A permetterlo è la tecnologia brevettata Sicur Food Control, sviluppata dall'azienda Arredo Inox. Un programma formativo finanziato da Fondimpresa ha consentito all’azienda di migliorare l’assistenza da remoto per i propri prodotti. sat/mrv