L’inflazione spinge il mercato degli affitti

ROMA (ITALPRESS) - La perdita del potere d’acquisto delle famiglie e il rialzo dei tassi spingono gli italiani a prendere in considerazione l’affitto rispetto all’acquisto della casa: è quanto emerge dall’Osservatorio Affitti, condotto da Nomisma per conto di CRIF, in collaborazione con Confabitare. /gtr