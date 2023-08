L’inflazione rallenta ancora

ROMA (ITALPRESS) - L’inflazione rallenta ancora la sua corsa. Secondo le stime preliminari dell'Istat, ad agosto 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha fatto segnare un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua, rispetto al +5,9% del mese precedente. Il rallentamento si deve prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, degli Alimentari non lavorati e dei Servizi relativi ai trasporti. sat/gsl