L’inflazione accelera a febbraio

ROMA (ITALPRESS) - Accelera l'inflazione a febbraio. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito dello 0,2% su gennaio e dell’1,7% su base annua, stesso livello di ottobre 2023. Un'evoluzione che risente principalmente della dinamica dei prezzi degli Energetici, tornata positiva e, in particolare, di quella della componente regolamentata. Nel settore alimentare, i prezzi dei prodotti lavorati e di quelli non lavorati accelerano, così come quelli del cosiddetto “carrello della spesa”: +2,2% da +1,7%. Rallentano, invece, i prezzi di alcuni servizi, tra cui quelli ricreativi e culturali, quelli relativi ai trasporti e alle comunicazioni. A febbraio, l’inflazione di fondo resta stabile a +1,8%. Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, la lieve risalita dell’inflazione, inferiore peraltro alle nostre stime, era largamente attesa, in considerazione delle tensioni che continuano a interessare gli energetici e degli aumenti delle accise sui tabacchi. gsl