L’inflazione accelera, +3% annuo a ottobre

L'inflazione accelera in Italia per il quarto mese consecutivo. A ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,7% su base mensile e del 3% annuo. Lo rileva l'Istat, secondo cui l'ulteriore rialzo dell'inflazione, con una crescita che non si registrava da settembre 2012, è in larga parte dovuta ai prezzi dei beni energetici. fsc/sat/red