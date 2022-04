GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato questa mattina, nella sede della giunta regionale, l’ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo, alla guida del Comando Marittimo Nord di base alla Spezia. “E’ stato un colloquio proficuo – afferma Toti – in cui abbiamo avuto modo di condividere la grande importanza e le potenzialità del comparto marittimo, in tutta la Liguria e in particolare alla Spezia. E’ stata anche l’occasione per ribadire la piena collaborazione e sinergia tra la Regione e la Marina Militare”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com