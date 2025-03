Liguria regina dell’outdoor al Salon du Randonneur di Lione

LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si alza il sipario sul Salon du Randonneur, uno degli eventi più attesi nel panorama outdoor francese, punto di riferimento per gli appassionati di trekking, escursionismo e turismo attivo. La Liguria si presenta con un’area espositiva dinamica, 11 seller pronti a raccontare il meglio dell’accoglienza ligure e un’offerta che spazia dalle Alpi alle bellezze della costa.

Forte del titolo di Regione Europea dello Sport 2025, la Liguria porta a Lione il suo mix perfetto tra natura, avventura e benessere: sentieri mozzafiato, occasioni di relax ed esperienze su misura saranno protagoniste alla 17ª edizione del salone, in corso al Centro Congressi di Lione fino a domenica 23 marzo.

“Stiamo proseguendo questo inizio di 2025 alla grande essendo presenti alla più importanti fiere internazionali del turismo: non potevamo pertanto mancare al Salon du Randonneur di Lione – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Quello francese storicamente è uno dei mercati di riferimento del settore dal momento che i transalpini sono i secondi per presenze in Liguria dopo la Germania e sono in costante crescita. Nel 2024, infatti, su 7,4 milioni di turisti stranieri quasi 1,1 sono stati francesi con un aumento del 3,5% sul 2023 anno in cui, a sua volta, si è registrata una crescita del 4,22% sul 2022 e del 30% rispetto al periodo pre-covid. In Liguria abbiamo un ecosistema turistico che muove passioni e numeri: in particolare il turismo outdoor, in cui è specializzato il salone di Lione, cresce, traina l’indotto e porta un pubblico sempre più internazionale sulle nostre coste e nei nostri borghi”.

Con oltre 5.000 mq di spazio espositivo e un ricco programma di conferenze e workshop, la fiera attira ogni anno un pubblico altamente profilato di appassionati di trekking, cicloturismo e turismo sostenibile. La Liguria si è dunque presentata con alcuni dei fiori all’occhiello della sua offerta, dai panorami verticali delle Cinque Terre ai percorsi inland immersi nel verde, fino alle strutture ricettive pensate per gli escursionisti. Un’offerta strutturata, che risponde alle nuove esigenze dei viaggiatori sempre più in cerca di esperienze autentiche.

Tre gli asset strategici: stagionalizzazione aperta, accessibilità e inclusività. Grazie al clima favorevole tutto l’anno e a una rete di percorsi variegata, la regione promuove un turismo attivo che va oltre i flussi tradizionali, distribuendo le presenze nei diversi mesi e territori. Grande attenzione è riservata anche all’accessibilità, con itinerari adatti a escursionisti di ogni livello e iniziative mirate a rendere la scoperta del territorio un’esperienza davvero inclusiva.

Lo stand ligure accoglie visitatori, operatori e appassionati alla ricerca di nuove destinazioni. La sfida è chiara: consolidare la Liguria come meta outdoor d’eccellenza, pronta ad accogliere chi ama viaggiare a passo lento, esplorare e vivere la natura in tutte le sue forme. E oggi, al primo giorno di fiera, la direzione è già segnata.

Gli operatori presenti nello stand della Liguria sono: Oasi Boutique Hotel; Welchome Srl per Hotel Byron e Hotel Cristallo di Lerici; Incoming See And Hills Liguria Together; Visit Lavagna tra Portofino e Cinque Terre Liguria Together; Levanto nel Parco Nazionale delle Cinque Terre Together; Welcome Liguria – Pro Loco di Deiva Marina; Consorzio Tourist Comm Service; Comune di Genova; Giada Residence di Moneglia; Comune di Arenzano; Comune di Bordighera.

