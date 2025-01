Liguria, Bucci “Nel 2025 azzereremo le liste d’attesa”

GENOVA (ITALPRESS) - Azzerare il disavanzo della sanità e azzerare le liste d'attesa. Sono i primi propositi per il 2025 fissati in un'intervista a Italpress da Marco Bucci, da due mesi presidente della Regione Liguria dopo aver guidato per sette anni la città di Genova. "Quando è iniziato il 2024 certamente non avrei pensato che sarebbero successe tutte le cose che sono successe, inclusa la mia elezione", riflette oggi guardandosi alle spalle.