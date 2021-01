Licheri “Da Conte un progetto per l’Italia”

"Purtroppo c'è qualcuno che non costruisce e sta giocando con la stabilità del Paese e con il futuro dei cittadini. Noi cerchiamo di garantirlo, quel futuro". Lo ha detto Ettore Licheri, capogruppo del M5S in Senato, in merito alla crisi di Governo. sfe/sat/red